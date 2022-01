Raad stemt in met bestemmingsplan Verhuellweg

DOESBURG – De Doesburgse gemeenteraad heeft met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen het bestemmingsplanwijziging Verhuellweg aangenomen. Hiermee lijkt niets een uitbreiding van de bedrijven op het bedrijventerrein, Rotra, Kuehne +Nagel en Ubbink, meer in de weg te staan.

De aanvraag tot wijziging van het bestemmingsplan heeft politiek al voor heel wat rumoer gezorgd. Besluitvorming over het bestemmingsplan werd eind september uitgesteld. In de gemeenteraad was bij enkele partijen twijfel ontstaan, vooral over de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid van de extra mogelijkheden die het nieuwe bestemmingsplan aan bedrijven biedt. Een second opinion over de onderzoeken moest duidelijkheid verschaffen.

Centrale vraag was of de gebruikte onderzoeken op de juiste wijze zijn uitgevoerd en opgesteld en of de conclusies van deze onderzoeken onderschreven worden. In opdracht van de gemeenteraad is daarop door TAUW een second opinion uitgevoerd rondom verschillende onderzoeken. Het gaat hierbij om de Notitie luchtkwaliteit, het akoestisch onderzoek en verkeerskundig onderzoek, de voortoets ecologie en de Aerius-berekening. Het nieuwe onderzoek heeft niet geleid tot nieuwe inzichten.

Op donderdag 27 januari stond de kwestie weer op de Doesburgse politieke agenda. De SP bekritiseerde het onderzoek, omdat dit gebaseerd zou zijn op oude metingen. “Wij blijven ons met hand en tand verzetten”, sprak Nicole Hammink, namens de SP. De partij pleitte met een motie voor een onafhankelijk MER-onderzoek, maar deze motie werd niet ondersteund door een meerderheid van de raad. Ook PVDA-GroenLinks was een grote tegenstander van de bestemmingsplanwijziging. “De plannen schaden de belangen van de inwoners van de bewoners van Doesburg”, vindt de partij. Maar de beide partijen waren niet in de meerderheid. Hoewel niet elke partij volledig overtuigd was, werd toch voor het nieuwe bestemmingsplan gestemd.

Het CDA gaf aan te hebben geworsteld met de kwestie, maar stemde toch voor. “We hebben ons laten overtuigen door de experts”, sprak Wim Robbertsen. D66 stemde ook voor, maar stond naar eigen zegge ‘niet te juichen’.

De Stadspartij daarentegen was een groot voorstander van de plannen. “We moeten het besluit omarmen en er niet dwars voor gaan liggen”, sprak David van Sommeren. De werkgelegenheid die de bedrijven bieden is voor de partij een belangrijke drijfveer om voor te stemmen. Ook VVD wilde de bedrijven niet langer laten wachten en stemde voor de plannen. Daarmee hebben de bedrijven groen licht gekregen om uit te breiden.