Plannen voor 15 nieuwe woningen in Hoenderloo

HOENDERLOO – Er worden plannen gemaakt om 15 woningen te realiseren net buiten de kern van Hoenderloo, op de hoek van de Miggelenbergweg en de Brouwersweg. Voorheen was het perceel in gebruik als campingterrein. Dijkhof Bouw uit Klarenbeek is al enkele jaren bezig met de ontwikkeling van acht rug-aan-rug woningen, vijf rijwoningen en een twee-onder-één kapwoning.

Met de gemeente Apeldoorn zijn afspraken gemaakt omtrent het woningbouwprogramma. Een aantal van de rug-aan-rug woningen wordt ontwikkeld in samenwerking met woningcorporatie Veluwonen. De overige woningen zullen in de vrije verkoop komen. Een groot deel van de te bouwen woningen wordt aangeboden in de segmenten goedkoop en middelduur. Hierdoor zijn de woningen geschikt voor starters.

De bestemmingsplanprocedure zal begin 2022 opgestart worden.Voor geïnteresseerden is er op afspraak gelegenheid om de plannen in te zien op donderdag 13 januari 2022 van 14.00 tot 17.00 uur aan de Miggelenbergweg 23 in Hoenderloo. Een afspraak maken kan met behulp van het contactformulier, in te vullen op de website van Dijkhof Bouw (www.dijkhofbouw.nl/hoenderloo). Het contactformulier is tot en met maandag 10 januari in te vullen.