Op de kop in de greppel

BRUMMEN – Op de Windheuvelstraat in Brummen heeft donderdag 20 januari aan het begin van de middag een eenzijdig ongeval plaatsgevonden. Een automobilist kwam over het spoor en raakte door gladheid de macht over het stuur kwijt. Even voor het ongeval had een plaatselijke hagelbui ervoor gezorgd dat de weg glad was. De bestuurder gleed van de weg, sloeg over de kop en kwam op de kop tot stilstand in de greppel. De bestuurder raakte wonder boven wonder niet gewond. Een bergingsbedrijf zal de auto uit de greppel halen en afspelen.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink