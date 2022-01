Ontmoetingsgroep met verdieping

REGIO – Een aantal initiatiefnemers wil een ontmoetingsgroep opzetten met verdieping. Dit willen zij doen door op een andere wijze met elkaar in gesprek te gaan. Zij zijn op zoek naar andere geïnteresseerden, die nieuwe mensen willen leren kennen in de regio Arnhem, Dieren en Doetinchem. De initiatiefnemers willen dan in gesprek gaan via de dialoogmethode – luisteren en goede vragen stellen en op die manier meer inhoud aan gesprekken te geven. Ondertussen zijn ze ook op zoek naar een geschikte locatie in Velp of omgeving om elkaar hopelijk in maart te ontmoeten.

toos.rietman@ridt.nl