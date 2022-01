Online Walk&Talk over energie

REGIO – Donderdag 27 januari is er weer een online Walk&Talk, die wordt georganiseerd door Bibliotheek West-Achterhoek. Deze koffiepauze voor werkzoekenden duurt van 10.00 tot 11.00 uur en is gratis bij te wonen. Dit keer vertelt Diane Steenbruggen van CoachUnique vertellen de deelnemers hoe zij hun energie goed kunnen inzetten bij hun zoektocht naar werk. Kleine dingen zorgen er vaak voor dat de energie ontbreekt om iets te ondernemen. Diane legt uit hoe je die energievreters kunnen vervangen door zaken waar je wel energie van krijgt in de zoektocht naar werk. Wie deze Walk&Talk bij wil wonen, kan zich aanmelden via de agenda op www.bibliotheekwestachterhoek.nl, door een e-mail te sturen naar m.luiten@bibliotheekwestachterhoek.nl of te bellen naar de klantenservice: tel. 0314-333445. Wie zich aanmeldt, krijgt dan een mail met een uitnodiging om online deel te nemen via Teams.