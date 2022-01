Online sessie door weervrouw

DIEREN – Op donderdag 3 februari laat weervrouw Margot Riberink in een online sessie de positieve kant van klimaatproblematiek zien. In deze interactieve sessie, georganiseerd door Bibliotheek Veluwezoom, geeft ze tips en handvatten voor een duurzamer leven.

Margot Riberink werd bekend als weervrouw bij RTL. Na ruim 25 jaar als weervrouw te hebben gewerkt, gooide ze het roer om. Vol passie en energie geeft ze nu lezingen over klimaatverandering en duurzaamheid en over het jagen op tornado’s.

Meedoen aan de interactieve sessie kan door je aan te melden via www.bibliotheekveluwezoom.nl/thema of tel. 06-44294185. Kosten bedragen 5 euro voor leden van de bibliotheek en 7,50 euro voor niet-leden, plusabonnementshouders hebben gratis toegang.