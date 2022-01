Online receptie gemeente Bronckhorst

BRONCKHORST – De nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bronckhorst vindt ook dit jaar online plaats. Op woensdagavond 12 januari is er vanaf 20.00 uur een uitzending. Burgemeester Marianne Besselink en presentator Frans Miggelbrink kijken terug op het afgelopen jaar in Bronckhorst en werpen een blik vooruit. Wethouder Evert Blaauw maakt de vrijwilliger van het jaar bekend en huldigt de kampioenen van 2021.

De online nieuwjaarsreceptie is op 12 januari te bekijken via www.bronckhorst.nl/nieuwjaarsreceptie. De uitzending duurt ongeveer drie kwartier.