Online open dagen Yuverta mbo Velp

VELP – Yuverta mbo Velp houdt op vrijdag 28 en zaterdag 29 januari virtuele open dagen. Op beide dagen kunnen geïnteresseerden online presentaties volgen over alle opleidingen die deze school aanbiedt. Docenten en studenten komen aan het woord en beantwoorden vragen over de opleiding, (buitenland)stage, projecten en de sfeer op school.

Daarnaast zijn er op donderdag 10 februari tussen 16.00 en 20.00 uur persoonlijke rondleidingen door de school en over het landgoed. Een docent vertelt dan meer over de opleiding en laat het projectlokaal zien, een student laat vervolgens de school, praktijklokalen en het landgoed zien. Aanmelden kan binnenkort via yuverta.nl/kennismaken.

Opleidingen die in Velp gegeven worden zijn onder andere Bos- en Natuurbeheer, Watermanagement, Buitensport coördinator, Eco en wildlife, Dier en management en Boomverzorging / European Tree Worker.