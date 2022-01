Online open dag Het Rhedens

DIEREN / ROZENDAAL – Het Rhedens houdt zaterdag 29 januari de jaarlijkse open dag. Basisschoolleerlingen uit groep 7 en 8, hun ouders en andere belangstellenden kunnen via een livestream kennismaken met de locaties in Dieren en Rozendaal.

Tijdens de streaming kan de ‘bezoeker’ Het Rhedens Dieren en Het Rhedens Rozendaal van binnen zien, gemakkelijk vragen stellen via een live chat, een indruk krijgen van de verschillende klassen, gesprekken volgen met docenten en leerlingen en nog veel meer. De live streaming duurt van 10.00 tot 12.00 uur. De link naar de live streaming staat zaterdagochtend 29 januari op www.hetrhedens.nl en op de social media van Het Rhedens.

Op de website van Het Rhedens kunnen geïnteresseerden een informatiepakket aanvragen, met daarin onder meer een leuke tas en een open dag boekje. Naast de open dag organiseert Het Rhedens in februari voorlichtingsavonden voor ouders en minilessen voor leerlingen van groep 8.

Praktijkschool Het Rhedens De Tender houdt geen live streaming. Vanwege de kleinschaligheid kan een afspraak worden gemaakt voor een individuele rondleiding. Dit kan via tel. 0313-422765.

