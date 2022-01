Online Open Coffee Velp

VELP – Omdat fysieke bijeenkomsten voorlopig nog niet mogelijk lijken, onderzoekt de organisatie van Open Coffee Velp of er onder ondernemers behoefte is om online bijeen te komen. “Natuurlijk gaat er niets boven ‘in real life’ netwerken, maar misschien is het toch wel leuk om de contacten wat aan te halen of warm te houden en aan te sluiten bij de de online bijeenkomst”, meent de organisatie. Wie op 27 januari om 9.30 uur wil aansluiten, kan zich aanmelden via ocvelp@gmail.com. Bij minimaal 10 deelnemers gaat de online bijeenkomst door.