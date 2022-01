Online finale The Masked Reader

REGIO – Veel lezers doen op de website en social media actief mee aan de campagne The Masked Reader van Bibliotheek West-Achterhoek. Ze zijn op zoek naar de 15 bekende Nederlandse, gemaskerde auteurs, die voorlezen uit eigen werk. Zaterdag 8 januari is de finale en wordt onthuld welke schrijvers schuil gaan achter de maskers.

Na een periode waarin allerlei hints verschenen, werden begin december de eerste video’s van de Masked Readers online en op de websitepagina van de bibliotheek gezet. De wedstrijd is voor iedereen toegankelijk. Jong en oud kon deelnemen door in te vullen wie zij denken dat deze auteurs zijn. Er zijn drie categorieën om in deel te nemen; jeugd 6-12 jaar, jongeren 12-18 jaar en volwassenen en per categorie waren vijf schrijvers en vijf boeken te raden.

De bibliotheek had gehoopt met een spetterende finale live de wedstrijd af te sluiten op zaterdag 8 januari. Deze feestelijke middag wordt nu online gehouden via de website en sociale media van de Bibliotheek West-Achterhoek. De onthulling van The Masked Readers begint om 15.00 uur. De prijswinnaars worden persoonlijk op de hoogte gesteld.