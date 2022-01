Ondanks vuurwerkverbod toch veel schade tijdens jaarwisseling

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden meldt dat er tijdens de jaarwisseling voor maar liefst 13.400 euro schade is ontstaan. Het gaat, net zoals in de vorige jaren, vooral om schades aan afvalbakken en verkeersborden, maar dit keer was er ook schade aan een tafeltennistafel en een voetbalkooi. Burgemeester Carol van Eert spreekt er schande van.

Ondanks dat alle afvalbakken voor de jaarwisseling waren afgesloten, zijn er toch tien stuks beschadigd. Het vervangen kost 6.900 euro. Naast de afvalbakken zijn ook veertien verkeersborden beschadigd. Dit levert de gemeente een kostenpost van zo’n 5.050 euro op. Verder is er een buitentafeltennistafel compleet vernield en is het hekwerk van een voetbalkooi gesloopt en is er schade aan de vloer. De kosten voor een nieuwe tafeltennistafel bedragen 1.450 euro. Daarnaast komen nog de kosten voor het verwijderen en plaatsen van de tafel. De kosten voor de voetbalkooi zijn nog niet bekend. De totale kosten bedragen op dit moment 13.400, daar komen de kosten die nog volgen bij.

Burgemeester Carol van Eert vindt het onvoorstelbaar dat het schadebedrag zo hoog is tijdens deze jaarwisseling, waarin er een vuurwerkverbod gold. “Dit vuurwerkverbod was landelijk afgesproken om de zorg niet nog meer te belasten. Bizar dat zoveel mensen zich daar niet aan houden. Daar komt bij dat ik vind dat elke euro een euro teveel is die we moeten besteden aan vuurwerkschade. Het kost de gemeenschap veel geld dat we nu niet aan andere zaken kunnen uitgeven. Een landelijk vuurwerkverbod zou hiervoor een oplossing kunnen én moeten zijn.”

Vorig jaar bleven de kosten ‘beperkt’, toen was er voor 8000 euro schade. Het jaar daarvoor ging het om maar liefst 14.000 euro en in 2019 en 2018 om 6500 euro.