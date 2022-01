Oliebollen van de Zonnebloem

LOENEN – Ook dit jaar kon de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de Zonnebloem Loenen niet doorgaan. Dus hebben de dames iets anders verzonnen. Bij Wilma van Gurp in het prieeltje hebben de vrijwilligers oliebollen gebakken. Er was een strak schema gemaakt, zodat alle vrijwilligers achter elkaar een zak oliebollen konden komen halen. En dat niet alleen, de vuurkorf brandde en er werd een warm glaasje glühwein aangeboden om even te proosten op het nieuwe jaar. De lekkernij werd rond gebracht bij de Zonnebloemgasten, die aangenaam verrast waren met dit leuke presentje. Namens alle gasten was er een groot compliment aan de bakkers daar in de Veldhuizen. Ze hebben er allemaal heerlijk van gesmuld en stelden de bezoekjes weer zeer op prijs.