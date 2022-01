NIO zoekt herkenbare kopfoto voor Wegwijs-pagina

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Het NIO is op zoek naar een herkenbare foto voor de informatieve pagina ‘Wegwijs in Rheden Rozendaal’. Inwoners worden uitgedaagd om een mooie foto te maken van een herkenbare, karakteristieke plek in de gemeente Rheden of Rozendaal.

Incluzio en het Netwerk Informele Ondersteuning (NIO) publiceren dit jaar tien keer de pagina ‘Wegwijs in Rheden Rozendaal’ in Regiobode. Deze pagina biedt themagerichte informatie over het lokale aanbod van activiteiten en dienstverlening. De eerste pagina verschijnt in de Regiobode van 18 januari. Hiervoor wordt gezocht naar een herkenbare foto, die als kop bovenaan de foto kan worden gebruikt.

De redactie daagt inwoners uit een foto in te sturen die paginabreed over de hele pagina kan worden afgedrukt. De foto moet voldoende scherp zijn (minimaal 3000 pixels) om paginabreed af te drukken. Het moet gaan om een liggende foto, liefst gemaakt met een fototoestel. Het Het is mogelijk dat de foto kan worden uitgesneden. De foto vertoont een duidelijke buitenlocatie zodat het voor de lezer herkenbaar is waar deze is gemaakt. Een onderschrift zou overbodig moeten zijn.

Het NIO neemt contact op met de maker van de uitgekozen foto, die wordt beloond met een bakkersbon. Ook wordt de fotograaf in het zonnetje gezet op de Wegwijs-pagina. De foto wordt mogelijk niet alleen op de pagina gebruikt, maar ook in andere Wegwijs-uitingen, zoals de digitale sociale kaart wegwijsinrhedenrozendaal.nl en op social media, gepost vanuit Wegwijs en het NIO.

Een inzending doorsturen kan naar netwerknio@gmail.com. Wie vragen heeft, kan bellen met tel. 06-36324778.