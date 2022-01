Natuurmonumenten start campagne om te wennen aan de wolf

REGIO – Na 150 jaar is de wolf terug in Nederland. Zijn terugkeer heeft gevolgen voor mensen, dieren en natuurgebieden. Hoe leren we weer samenleven met dit grote roofdier in ons land? Vandaag lanceert Natuurmonumenten de campagne ‘Wennen aan de wolf’. Ook helpt zij haar herders bij het beschermen van hun dieren.

Natuurmonumenten beschermt natuur in Nederland en de wolf is een beschermd dier. Natuurmonumenten is blij met de terugkeer van de wolf. Boswachter “De wolf heeft grote invloed op het natuurlijk evenwicht: prooidieren als reeën, edelherten en wilde zwijnen gedragen zich anders, aaseters vinden meer voedsel. Daarom is Natuurmonumenten blij met zijn terugkeer. Maar hij brengt ook uitdagingen en dilemma’s met zich mee. Daarom helpen wij herders bij het beschermen van hun dieren”, aldus Susanne Blommaert, boswachter van Natuurmonumenten.

Zin en onzin

Met de campagne wil Natuurmonumenten ‘zin en onzin van elkaar scheiden’ en meer begrip creëren voor dit schitterende grote roofdier. In de campagne ‘Wennen aan de wolf’ legt de organisatie uit hoe de wolf leeft en wat zijn komst betekent voor mens en dier. Over de wolf gaan een hoop fabels rond. Hoeveel schapen eet een wolf nou eigenlijk? Is hij gevaarlijk voor de mens? En hoort hij wel thuis in Nederland? Op die vragen wordt antwoord gegeven via de campagnewebsite www.natuurmonumenten.nl/wennen-aan-de-wolf.

Campagne

De campagne loopt een maand en is vooral via online kanalen te zien. Twee filmpjes vormen de kern van de campagne: eentje over de wolf en de mens, en eentje over de wolf in de natuur. In het eerste filmpje is te zien hoe een wolf zijn weg zoekt in Nederland. Hij komt schapen tegen, maar ook wilde dieren. Natuurmonumenten laat zien hoe hun wegen elkaar kruisen en hoe de mens kan zorgen voor een vreedzame samenleving met de wolf. “In het tweede filmpje leggen we uit wat de impact is van de wolf op de natuur. Waar wolven komen, passen prooidieren als reeën en edelherten hun gedrag aan. Op deze plekken krijgen bossen de kans om te verjongen. Bovendien is met de komst van de wolf voor aaseters weer meer voedsel beschikbaar. De wolf heeft dus impact op de gehele voedselketen: van planten en insecten tot grazers en aaseters”, aldus Susanne Blommaert.

De wolf beschermen in de praktijk

“Als je de wolf wilt beschermen, moet je vee beschermen. Want als vee goed is beschermd, zal de wolf zich veelal beperken tot het jagen en doden van wilde dieren. Zo krijgt de wolf de ruimte en brengt hij weinig last voor de mens. Daarom helpt Natuurmonumenten herders bij het beschermen van hun schapen”, zegt Blommaert: “Je kan de wolf niet verwijten dat hij zijn instinct volgt. Het is aan ons, mensen, om onze eigen dieren te beschermen. Toen het raster bij de Rhedense schaapskudde aan vervanging toe was, hebben boswachters en herders er daarom samen voor gezorgd dat het raster meteen wolvenkerend werd.”