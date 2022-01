Motie voor vrijstelling giften nog niet uitgevoerd

GEM. RHEDEN – SP Rheden is niet blij met het feit dat het college een motie, die in juli werd aangenomen door de raad, nog niet is uitgevoerd. Het gaat om het invoeren van een vrijstelling van giften voor inwoners met een bijstandsuitkering. SP heeft hierop vervolgvragen gesteld.

In juli dit jaar diende de SP een motie in waarin het college van de gemeente Rheden werd opgeroepen een vrijstelling in te voeren voor giften tot een bedrag van 1200 euro per jaar voor inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen. De SP vroeg in eerste instantie om invoering per 1 augustus, maar het college gaf aan dat dit onmogelijk was in verband met de vakantieperiode, en stelde zelf 1 oktober voor. De motie werd door een grote meerderheid van de raad aangenomen.

Naar aanleiding van vragen van de SP heeft het college laten weten dat de motie nog niet is uitgevoerd. De reden: niet genoeg mankracht. “Om vrijstelling van giften mogelijk te maken, is het noodzakelijk om dit via beleidsregels vast te leggen om het te kunnen uitvoeren. Wij wilden dit conform motie in- en uitvoeren. Als gevolg van uitval is dit nog niet volgens opdracht en voorgenomen planning gerealiseerd. Momenteel is de capaciteit weer op orde en wordt er gewerkt aan de uitvoering van deze motie”, laat het college weten in antwoord op de vraag van SP. “Het college betreurt het dat zij de raad niet tijdig heeft geïnformeerd dat het beoogde tijdspad niet haalbaar is gebleken. Wij hadden u actief moeten informeren”, verontschuldigen burgemeester en wethouders zich.

Lyan van Vliet, fractievoorzitter SP Rheden, is bepaald niet te spreken over deze gang van zaken. “Behalve dat hier sprake is van schoffering van de raad, is hier ook sprake van schoffering van inwoners. Armoede is voor velen een groot probleem en met deze motie gaf de raad opdracht het voor sommigen makkelijker te maken iets extra’s te ontvangen. Het college maakt plannen voor de bestrijding van armoede en dat is goed. Maar vlotte uitvoering van deze motie zou ook een rol kunnen spelen, en het is ernstig dat dit zo achteloos met enige maanden vertraagd wordt.”

De SP-fractie heeft vervolgvragen gesteld, en wil een duidelijk tijdpad en duidelijke toezeggingen over invoering en communicatie naar inwoners.