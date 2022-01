Monument op de Pinkel

RHEDEN – Het bestuur van Stichting Oude Begraafplaats Rheden en haar vrijwilligers gaan ook in 2022 verder met beheer en onderhoud van de historische begraafplaats De Pinkel in Rheden. Op de tweede maandag van februari, de14e, gaan de vrijwilligers vanaf 9.00 uur weer aan het werk.

Met de actie Ik buurt mee! is geld ingezameld voor een monument op een gedenkplek voor doodgeboren kindjes. Er is al een ontwerp gemaakt voor een stenen monument en de plek zal in het voorjaar klaar zijn.