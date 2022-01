Moeilijke boom’ bij De Spar (te laat) gekapt

LOENEN – Er is veel om te doen geweest: de boom in de stoep tegenover de supermarkt De Spar in Loenen. Een aantal weken is de Eerbeekseweg dicht geweest om de asfaltlaag te vervangen en op enkele plekken verbeteringen aan te brengen. Het was ook de bedoeling om de oversteekplek bij De Spar sterk te verbeteren. Dit is een grote wens van de Dorpsraad Zonnedorp Loenen. Helaas er kwam een spaak in het wiel. De (kleine) boom bij de oversteek moest hiervoor gekapt worden. Ten tijde van de werkzaamheden werd hiervoor nog geen toestemming gegeven. De werkzaamheden aan de drukbereden doorgaande weg moesten echter wel doorgaan.

Een stuk weg bij De Spar werd gewoon overgeslagen met de werkzaamheden. Tot grote verbazing van omwonenden en weggebruikers werd kort geleden, al snel na de openstelling, de boom (esdoorn) toch gekapt. De werkzaamheden op dit weggedeelte zullen nu naar verwachting volgend jaar rond april plaatsvinden. De gevaarlijke situatie bij het oversteken blijft dus voorlopig bestaan.

Foto: Martien Kobussen