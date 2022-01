Mindfulness training in Hall

HALL – Op dinsdagavond 1 februari start er in het buitengebied van Hall een mindfulness training. Het Engelse woord ‘mindfulness’ zou je kunnen vertalen met aandacht of ‘opmerkzaamheid’. Mindfulness is een houding van: ‘wat er ook is, het is er nu, dus ik kan me er maar beter voor open stellen’. Mindfulness is een vaardigheid die je kunt oefenen en is bewezen effectief op het gebied van het bestrijden van pijn, stress en depressiviteit. Ook steeds meer mensen zonder specifieke klachten ontdekken de kracht van mindfulness en leren zo meer rust en aandacht in hun leven te brengen.

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur en een oefendag op zondag 20 maart van 10.00 tot 16.00 uur. Bij de training horen een werkboek en diverse audiobestanden om thuis te kunnen oefenen. De training wordt gegeven op natuurboerderij de Mhene aan de Lendeweg 4a in Hall. Meer informatie is verkrijgbaar bij mindfulnesstrainer Jantine Peters via tel. 06-17369599 of jantine.peters@gmail.com.

www.aandachtgeeftjekracht.nl