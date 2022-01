Man steekt te voet N348 over

BRUMMEN – Een penibele situatie op de N348 bij Brummen, woensdagmiddag 5 januari rond 15.10 uur. Een man bleek te voet de weg te zijn overgestoken, waarbij hij, door snel ingrijpen van twee automobilisten, net ontsnapte aan een ongeluk. De bestuurders van twee auto’s met paardentrailers konden de man ontwijken en een noodstop maken. Zo werd een aanrijding voorkomen. De paarden in de trailers konden hierbij overeind blijven staan en bleven ongedeerd.

De man die de weg overstak, is meegenomen door de politie. Of de man is aangehouden en of het bijna-ongeval nog gevolgen krijgt, is onbekend.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink