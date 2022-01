Maatschappelijk werker stopt met inloopspreekuur

LOENEN – In het afgelopen jaar heeft Ilona Boom van Stimenz gemerkt dat er weinig tot geen mensen op het inloopspreekuur in Loenen komen. Zij merkte dat mensen het fijner vinden om te bellen, zodat zij persoonlijk bij hen thuis kan komen. Daarom heeft zij besloten om het inloopspreekuur te laten vervallen. Men kan haar echter altijd bellen. Zij neemt dan zo snel mogelijk contact op.

Als maatschappelijk werker/ouderenadviseur biedt Ilona Boom informatie, advies en ondersteuning. Bijvoorbeeld op het gebied van de financiële situatie (schulden, toeslagen, werkeloosheid, etc.), de daginvulling in de breedste zin van het woord, wegwijs maken met betrekking tot huisvesting, relaties en scheidingen, het veraangenamen van de leefomstandigheden (huishoudelijke hulp, vervoer, ontmoeting etc.), vragen rondom de opvoeding van de kinderen, mantelzorgondersteuning, verlies van een dierbare of ideeën of vragen over gezamenlijke activiteiten.

Ook jongeren mogen Ilona bellen, mailen of appen als ze ergens niet uit komen of een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Denk hierbij aan het maken van een financieel overzicht, een ingewikkelde brief, studiekeuze of de regelzaken als je 18 wordt.

Ilona Boom, tel. 06-30146504

i.boom@stimenz.nl