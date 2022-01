Loopgroep Jutberg start met nieuw programma

LAAG-SOEREN – Loopgroep Jutberg start de eerste zaterdag van 2022 met een nieuw vast programma. Nu het oude jaar ten einde loopt en sportieve doelen weer gesteld worden, is dit volgens de lopers het moment om aan te sluiten bij de gezellige groep, waar elkaar uitdagen hoog in het vaandel staat.

In de maand januari zal er zoals gewoonlijk weer gestart worden met een nieuw geschreven programma, waaraan eenieder kan meedoen die eens ‘wat meer wil dan een rondje hardlopen in de week’. Veel mensen die hardlopen als hobby hebben, lopen eens of twee keer per week een vast rondje in hun duurtempo. Deelnemers aan de loopgroep doen juist wat extra. De nadruk ligt hier op kracht, uithoudingsvermogen en snelheid en er wordt gebruik gemaakt van natuurlijke hindernissen, zoals heuvels en zandpaden. Met de groep komen lopers op plekken waar sommigen nog nooit zijn geweest.

Er ligt nu een vast programma tot eind juni, waarin in een training van anderhalf uur alle facetten weer an bod komen. Er wordt veel gewerkt om elkaar te versterken. Iedereen kan meedoen. Wie eens mee wil lopen kan zich aanmelden via loopgroepjutberg@outlook.com of zich gewoon zich melden bij de start van de training, elke zaterdag om 9.00 uur bij de kantine van camping de Jutberg. Bellen naar tel. 06-53497450 kan ook.

Naast hardlopen is er is ook vanaf 9.00 uur de mogelijkheid om te gaan wandelen. Er zijn geen kosten aan de trainingen verbonden, wel houdt men een ‘lief en leed pot’ in stand om geblesseerden en/of zieken een keer te verwennen.