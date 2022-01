Lilian Haak voorop bij WijApeldoorn

GEM. APELDOORN/LOENEN – Lilian Haak uit Loenen is lijsttrekker voor WijApeldoorn bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart. De lokale partij doet mee met een gevarieerde lijst kandidaten. Lijsttrekker Lilian Haak is enthousiast: “De lijst bestaat uit twintig Apeldoorners uit de dorpen en de stad. Enthousiaste, betrokken en deskundige kandidaten met een grote diversiteit aan achtergronden. Ik ben blij met de verscheidenheid aan mensen die mee gaan doen en de kennis en kunde die iedereen meebrengt.” Er staat nog een Loenense op de lijst: Svitlana Smischuk op nummer 12.

WijApeldoorn is op dit moment met vier raadsleden in de raad vertegenwoordigd. De partij is ontstaan na een fusie tussen Groei & Toekomst en de Nieuwe Democraten en doet in nieuwe vorm dit jaar voor het eerst mee aan de verkiezingen.

www.wijapeldoorn.nl