Lancering nieuwe route IJzerwerk, Ontdekkingsreis langs de IJzerhistorie

DOESBURG – 25 Jaar geleden werd de ijzerroute vanaf Doesburg (NL) naar Bocholt (D) voor het eerst gereden. Nu is de route nieuw leven in geblazen, gedigitaliseerd en maakt onderdeel uit van de internationale European Route of Industrial Heritage (ERIH). IJzerwerk, ontdekkingsreis langs de ijzerhistorie, vertelt het verhaal van de historische ijzerindustrie.

Op maandag 13 december vond op het DRU Industriepark in Ulft de onthulling plaats van het nieuwe routepaneel IJzerwerk door wethouder Janine Kock. Dit was in het bijzijn van Gudrun Koppers (locoburgemeester Stadt Bocholt), Michael Carbanje (burgemeester Stadt Isselburg), Arthur Boone (wethouder recreatie-toerisme van de gemeente Doesburg) en Henk Bulten (wethouder recreatie-toerisme van de gemeente Doetinchem). Peter van Toor, namens het Nederlands IJzermuseum, reikte de eerste exemplaren van de brochure IJzerwerk uit. DRU Industriepark is een ERIH Ankerpunt en tevens het middelpunt van de route.

Route

De route gaat van Doesburg (Nederland) naar Bocholt (Duitsland) en volgt de bakermat van de ijzerindustrie die zoveel voor de regio betekend heeft. De 66 kilometer lange auto- of fietsroute gaat langs de locaties van twaalf (voormalige) ijzergieterijen. Met de QR-codes op de twaalf locaties beleeft de toerist het verhaal. Onderweg wordt gewezen op allerlei sporen die er te zien zijn van de ijzerindustrie: van directeursvilla’s tot arbeiderswoningen en bijzonder ijzerwerk.

Brochure

De brochure is uitgebracht in Nederlands, Engels en Duits en is gratis verkrijgbaar bij onder andere alle VVV ‘s langs de route en Tourist info Bocholt en Tourist Info Isselburg. De route is als gpx-bestand te downloaden via de QR-code in de brochure en via de website van VVV Oude IJsselstreek, vvvoudeijsselstreek.nl.

Opname in het grote geheel

Naast dat deze ontdekkingsreis als losse route op industriewerk.eu te vinden is, zal de route ook als onderdeel worden opgenomen van het grotere geheel van het ERIH netwerk. Tijdens het forum van Industriewerk in maart 2022 zal IJzerwerk, Ontdekkingsreis langs de IJzerhistorie officieel en in grotere groep gelanceerd worden. Vanwege het toeristisch belang ervan zal het bovendien terug komen op de kanalen van Achterhoek Toerisme en VVV Oude IJsselstreek. Denk hierbij onder andere aan de websites en Routes in de Achterhoek app.

Deze route is een initiatief van het Nederlands IJzermuseum en ERIH Nederland, uitgevoerd in samenwerking met Stichting Achterhoek Toerisme en de gemeente Oude IJsselstreek.