Kunstkring Brummen exposeert in Dok Zuid

APELDOORN / BRUMMEN – Kunstkring Brummen maakt in het jaar van haar 20-jarig bestaan een uitstapje naar Apeldoorn. Zeventien leden exposeren hun werk in Dok Zuid. Samen is een expositie ingericht met divers werk, van schilderijen tot kleine beelden. De expositie is nog te zien tot en met 28 februari. Dok Zuid is te vinden aan de Eerste Wormenseweg 460 in Apeldoorn. De galerie is geopend van 13.00 tot 17.30 uur, op maandag 20.30 uur en is in het weekend gesloten. De Kunstkring Brummen bestaat dit jaar 20 jaar en kondigt vast aan dat er dit jaar nog vele activiteiten zullen volgen, zoals workshops voor jong en oud.