Kluis uit Apeldoorns Kanaal gevist

SPANKEREN – Politie en medewerkers van de gemeente Rheden hebben dinsdagmiddag 4 januari vanaf de Nachtegaals Brug over het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van de Kappersweg bij Spankeren, een kluis uit het water gevist. Met een kraantje is de kluis boven water gehaald. De politie kon nog niet veel vertellen over de kluis. De kluis leek al langer in het water te liggen, maar dat wordt nog onderzocht. Ook wordt onderzocht waar de kluis vandaan kwam en wat ermee gebeurd is.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink