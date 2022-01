Kluis na 30 jaar uit Apeldoorns Kanaal gevist

SPANKEREN – Politie en medewerkers van de gemeente Rheden hebben dinsdagmiddag 4 januari vanaf de Nachtegaals Brug over het Apeldoorns Kanaal, ter hoogte van de Kappersweg bij Spankeren, een kluis uit het water gevist. Met een kraantje is de kluis boven water gehaald.

Woensdag meldde de politie dat de kluis 30 jaar geleden is gestolen uit een woning in Rheden. Inmiddels was de kluis leeg. De politiewoordvoerder gaf aan dat ze experts hebben gevraagd of het nog nut heeft om de kluis te onderzoeken op sporen, maar dat bleek niet zo te zijn. “Onze experts geven aan dat dit na lange tijd in het water niet zinvol is.”

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink