Klarenbekers blij met fietspad Elsbosweg/Polderweg

KLARENBEEK – Fase 1 van de aanleg van het fietspad tussen Apeldoorn en Klarenbeek, langs de Polderweg en de Elsbosweg, is zo goed als afgerond. Het deel van het fietspad tussen de A1 en de A50 ligt er, de bermen zijn afgewerkt en de afrastering staat. Wat nog rest is het planten van bomen langs het pad.

Het fietspad stond al lang op onze wensenlijst van Klarenbeeks Belang. Het gaat om een drukke route waarop ook veel scholieren fietsen. De situatie zonder fietspad was volgens de weggebruikers erg gevaarlijk. De gebruikers zijn blij met het mooie fietspad. Fietsen is er rustiger, veiliger en het wordt zelfs een cadeau genoemd. Ook vanuit Klarenbeeks Belang kreeg de gemeente een positieve reactie: “Prachtig fietspad geworden, mooi gelegen tussen de weilanden, mooi landelijk afgewerkt, op naar de volgende fase.”

Na de aanleg van fase 1 kan begonnen worden met fase 2 voor te bereiden: het traject van de A50 tot Klarenbeek. In september en oktober 2021 zijn fiets-tellingen uitgevoerd. Op basis van de uitkomst van die tellingen gaat de gemeente met Klarenbeeks Belang, betrokken bewoners en grondeigenaren in gesprek over mogelijke trajecten en de benodigde grondaankoop. Daarna volgt komend voorjaar/zomer weer een algemene inloopavond en wordt gestart met de noodzakelijke onderzoeken voor de vergunningprocedure. De gemeente verwachten dat men op zijn vroegst eind 2022 kan beginnen met de aanleg.

Foto: Martien Kobussen