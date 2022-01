Kiwanis Goede Doelenwinkel in Dieren stopt

DIEREN – De Goede Doelenwinkel Kiwanis in Dieren sluit binnenkort de deuren. Het pand aan de Wilhelminaweg in Dieren is verkocht en dat betekent dat Kiwanis de ruimte op 5 maart bezemschoon moet opleveren

“Wij wisten dat het een keer zou komen”, laat Kiwanis weten. “Natuurlijk is dit erg jammer, maar wij kijken als Kiwanis club tevreden terug op de achter ons liggende periode.” Sinds november 2019 zijn er duizenden artikelen verkocht in de winkel. De winkel is een samenwerking tussen Het Rhedens de Tender en de Kiwanis Club Rheden De Veluwezoom. De club heeft het initiatief hiertoe genomen en de school gevraagd of zij hieraan wil meewerken met studenten van de opleiding verkoop. Studenten krijgen in de winkel de gelegenheid om alle facetten te leren kennen die te maken hebben met dagelijkse gang van zaken in een winkel. Ook stonden vele vrijwilligers vele uren in de winkel.

Alle opbrengsten gaan naar goede doelen, die de doelstelling van Kiwanis wereldwijd ondersteunen: Serving the Children of the World. Uit de opbrengsten van de winkel heeft Kiwanis al eerder schenkingen gedaan aan Stichting Het Vergeten Kind, Kraamafdeling Rijnstate, kersttassen actie Stichting Start, (2020 en 2021) en een driejarige bijdrage aan project Meer Muziek in de klas, Gemeente Rheden en kindervakantieweek Rhevak en Madierodam.

De winkel is vanaf 17 januari 6 dagen in de week open van 11.00 tot 16.00 uur. Er wordt dan 50 procent korting gegeven op de goederen, met uitzondering van de producten van De Tender.

rhedendeveluwezoom.kiwanis.nl