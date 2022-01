Kieslijst Volkspartij Politiek Rheden

RHEDEN – De nieuwe Volkspartij Politiek Rheden presenteert haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart. Lijsttrekker is Theo Kooijmans uit Velp. Hij was eerder gemeenteraadslid in de periode van 2002 tot 2006. Nummer 2 op de lijst is Henk Reusink uit De Steeg, horecaman en sinds 2015 pensionaris. Wim Budel uit Velp is de derde op de lijst. Hij heeft meer dan 30 jaar in dienst van Defensie gewerkt in de verzorgende sector.

Dan volgt op 4 ondernemer Peter van Heumen uit Dieren, op 5 student Michael Crum uit De Steeg en tot slot veteraan Henk Hagen op 6. De Volkspartij Politiek Rheden omschrijft zich als ‘een onafhankelijke lokale partij met een pragmatische koers’.



politiekrheden.blogspot.com