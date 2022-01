Kerstboominzameling in de gemeente Brummen

GEM.BRUMMEN – Op woensdag 12 januari tussen 13.30 en 16.30 uur kunnen particulieren (kinderen en volwassenen) en verenigingen hun kerstboom weer inleveren in de gemeente Brummen. Elke ingezamelde boom levert 50 eurocent op. De kerstboominzameling is niet voor bedrijven bedoeld.

In Brummen kunnen de bomen worden ingeleverd bij het gemeentelijke afvaldepot aan de Arnhemsestraat en aan de Troelstralaan ter hoogte van Kindcentrum Het P@rk. In Eerbeek is de inzameling op het grasveld op de hoek Volmolenweg/Poelkampstraat, bij de groenstrook Kindcentrum De Sterrenbeek aan Derickxkamp en op de parkeerplaats van de Eerbeekse Boys aan de Veldkantweg.

De gemeente Brummen organiseert ieder jaar de kerstboominzameling. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat in het begin van het nieuwe jaar kerstbomen langs de kant van de weg komen te liggen. Dat ziet er niet zo fraai uit. De inzameling komt het milieu ten goede, omdat de ingezamelde bomen worden gecomposteerd. Een bijkomend voordeel is dat inwoners van de gemeente Brummen geen kosten hoeven te maken voor het verwijderen van hun kerstboom. Potten en staanders dienen zelf van de boom verwijderd te worden.