Kerkbalans weer van start

GEM.RHEDEN – De kerkgemeenschappen van de Protestantse, Hervormde en Rooms-katholieke gemeenten in Dieren, Spankeren, Ellecom-De Steeg en Rheden houden in deze periode weer hun jaarlijkse Aktie Kerkbalans. Met deze actie vragen de kerken steun in de vorm van een financiële bijdrage.

Met deze bijdrage kunnen de kerken hun jaarlijkse kosten, zoals onderhoud aan kerkgebouwen en salarissen van predikanten, kerkelijk werkers en kosters, blijven betalen. Daarmee kunnen de kerkgemeenschappen blijven voortbestaan en doorgaan met hun werk. Denk bijvoorbeeld aan het werk waarin praktische steun wordt gegeven aan mensen die dat nodig hebben en het pastorale werk, waarin actief wordt omgezien naar elkaar, dat zeker in deze moeilijke en soms eenzame coronatijd van groot belang is.

Kerken ontvangen geen subsidies en zijn voor de bekostiging van hun werk afhankelijk van donaties. Zaterdag 15 januari is de Aktie Kerkbalans 2022 weer gestart. De Aktie Kerkbalans is met name gericht op de leden van de verschillende kerken, maar uiteraard kunnen allen die de kerken een goed hart toedragen, bijdragen.