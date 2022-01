Kasteel Middachten genomineerd als mooiste kasteel

DE STEEG – Kasteel Middachten in de Steeg is genomineerd op de lijst van allermooiste kastelen van Nederland van de ANWB. In samenwerking met de Nederlandse Kastelenstichting en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed heeft de ANWB 50 kastelen geselecteerd. Via www.anwb.nl/eropuit/formulier-allermooiste-kastelen kan er gestemd worden op het kasteel. Er kan nog gestemd worden tot en met 6 maart. Op 6 juni wordt de winnaar bekend gemaakt