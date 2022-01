Kapsalon theater bij Podium Doesburg als protest van culturele sector

DOESBURG – De vertrouwde klanken van muziek en cabaret kwamen woensdag 19 januari uit de Gasthuiskerk in Doesburg. Net als in veel theaters in het land deed ook Podium Doesburg mee aan de protestactie Kapsalon Theater, een initiatief van Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries om aandacht te vragen voor de gedwongen sluiting van de culturele sector. Tijdens deze ludieke actie konden Doesburgers een knipbeurt krijgen. Tegelijkertijd werden zij getrakteerd op optredens van onder andere trompettist Eric Vloeimans, gitarist en zanger Eddy Berentsen en zangeres Esther ter Steeg. Het publiek genoot er zichtbaar van om weer even terug te zijn in het theater. Er werd niet gehandhaafd door de gemeente Doesburg.

Foto: Cynthia Vos