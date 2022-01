Kantplanken rondom het kunstgrasvelden bij Loenermark

LOENEN – De kunstgrasvelden van de Loenense voetbalvereniging Loenermark zijn sinds kort voorzien van kantplanken. Ook zijn uitrij- en inlooproosters geplaatst.

Sportclubs zijn wettelijk verplicht om de verspreiding van rubberen korrels, infill, op kunstgrasvelden tegen te gaan. Partijen moeten ervoor zorgen dat rubberen korrels niet buiten het veld in de bodem of in het oppervlaktewater terechtkomen. Dat valt onder de zorgplicht zoals omschreven in de Wet Milieubeheer.

Voetbalvereniging Loenermark uit Loenen is maatschappelijk betrokken en werkt zoveel als mogelijk mee aan het voorkomen van milieuvervuiling. Loenermark beschikt over een kunstgras-voetbalveld en een kunstgras-miniveldje. Beide velden zijn voorzien van kantplanken om zoveel mogelijk te voorkomen dat de rubberen korrels buiten het veld terecht komen. Daarnaast worden uitrij- en uitlooproosters geplaatst, die ervoor zorgen dat bij het verlaten van het veld de korrels zoveel mogelijk opgevangen worden. Al met al een behoorlijke investering, die mede dankzij subsidies gerealiseerd kan worden. Door het monteren van kantplanken en plaatsen van uitrij- en uitlooproosters voldoet Loenermark aan de zorgplicht.