IVN-cursus De Groene Verandering

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – IVN Veluwezoom start in het voorjaar opnieuw met de klimaatcursus ‘De Groene Verandering in de Veluwezoom’. Klimaatverandering staat centraal, waarbij wordt ingezoomd op de veranderingen die waarneembaar zijn op de Veluwezoom. Deelnemers worden in de bijeenkomsten actief betrokken bij de lesstof.

De cursus is toegankelijk voor alle volwassen inwoners van de gemeenten Rheden en Rozendaal en omvat 8 bijeenkomsten in de periode van 9 maart tot en met 11 mei. Er zijn zes theorielessen op woensdagavond en 2 excursies op zaterdagmorgen. Aanmelden kan via www.ivnoostveluwezoom.nl.

De cursus wordt georganiseerd door de IVN-werkgroep Duurzame Veluwezoom met bijdragen van IVN landelijk, Gemeente Rheden, Waterschap Rijn & IJssel en Natuurmonumenten.