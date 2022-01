Inzameling kerstbomen

BRONCKHORST – Vanwege de coronamaatregelen kan de inzameling van kerstbomen door de jeugd van Bronckhorst helaas niet doorgaan. De gemeente Bronckhorst organiseert daarom samen met Circulus-Berkel een inzameling aan huis, waarvoor inwoners zich tot 5 januari 17.00 uur online voor kunnen aanmelden met de milieupas.

Er wordt ingezameld op verschillende dagen in januari. De kerstbomen dienen op de dag van afhalen voor 7.30 uur aan de weg gezet te worden zonder pot en versiering. De plastic pot van de kerstboom kan niet bij het pmd

De kerstbomen kunnen ook gratis wordem weggebracht naar het Recycleplein in Zutphen, Lochem en Doesburg en naar het Brengpunt in Doetinchem. Inwoners van Bronckhorst krijgen namelijk jaarlijks een saldo op de milieupas voor het wegbrengen van 500 kilo groenafval (ook snoeiafval, blad en gras).

www.circulus-berkel.nl of telefoon: 0900 – 9552 (geen toeslag).