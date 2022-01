Inloopbijeenkomst ontwikkeling Action/Plus bij De Wasacker

EERBEEK – Op zaterdagmiddag 15 januari volgend jaar vindt er een inloopbijeenkomst plaats in Eerbeek. Centraal hierbij staan de ontwikkeling van het winkelcomplex aan de Stuijvenbuchstraat en De Wasacker in Eerbeek en de herinrichting van de openbare ruimte bij De Wasacker. De bijeenkomst vindt plaats tussen 13.00 en 16.00 uur in een leegstaande winkel aan de Coldenhovenseweg 3. Belangstellenden moeten zich vooraf aanmelden, zodat een planning gemaakt kan worden om de inloopbijeenkomst verantwoord binnen de geldende coronaregels te kunnen organiseren.

Eigenaar Orange Capital Partners wil het complex met winkels aan de Stuijvenburchstraat en De Wasacker herontwikkelen. Daarbij gaat het vooral om een verbouwing van de Plus supermarkt en de voorgenomen verhuizing van de Action. De openbare ruimte wordt daarnaast door de gemeente opnieuw ingericht, waarbij er extra parkeerplaatsen bij De Wasacker komen. Daarmee wordt ook uitvoering gegeven aan de structuurvisie voor het centrumgebied die recentelijk door de gemeenteraad is vastgesteld.

Voordat de plannen definitief worden gemaakt en een bestemmingsplanprocedure start, willen de gemeente en Orange Capital Partners belangstellenden in Eerbeek bijpraten over deze ontwikkelingen. Medewerkers van beide organisaties staan op 15 januari gereed om ook een toelichting op de plannen te geven en vragen te beantwoorden. Overigens heeft Orange Capital Partners de direct betrokken ondernemers en huurders al bijgepraat over de huidige plannen.

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan door te mailen naar ruimtevooreerbeek@brummen.nl, geef daarbij een voorkeurstijdstip aan. Aanmelders krijgen dan een bevestiging wanneer ze welkom zijn in het winkelpand aan de Coldenhovenseweg 3 (tegenover opticien Bril ’73). Door met tijdsperioden te werken kan deze bijeenkomst veilig georganiseerd worden.

Verdere planning

Eventuele ideeën of wensen kunnen tijdens de bijeenkomst voorgesteld worden. Maar ook tot en met 30 januari is er nog gelegenheid vragen, opmerkingen en reacties op de plannen van Orange Capital Partners en de gemeente kenbaar te maken. Ook deze kunnen gestuurd worden naar het mailadres ruimtevooreerbeek@brummen.nl. In februari volgt een reactie hierop en worden ze eventueel meegenomen in de definitieve plannen. Naar verwachting start in maart de bestemmingplanprocedure met het ter inzage leggen van het ontwerpbestemmingsplan.

www.brummen.nl/ruimtevooreerbeek