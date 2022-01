Informatiepakket om 18-jarigen op weg te helpen met regelwerk

GEM. RHEDEN – Jongeren uit de gemeente Rheden krijgen als ze 18 worden een informatiepakket om hen op weg te helpen met geld en regelwerk, waar ze vanaf dat moment zelf verantwoordelijk voor zijn. Wethouder Marc Budel overhandigde de eerste pakketten aan Wessel, Deacan en Esmé.

“Word je 18, dan verandert er een hoop”, vertelt Marc Budel. “Dat dit het moment is om je rijbewijs te halen en eindelijk in de auto van je ouders te mogen rijden, weten we vaak wel. Ook dat je eindelijk zelf mag gaan stemmen. Maar zelf je zorgverzekering afsluiten is minder bekend. En vergeten een huurtoeslag aan te vragen kost je gewoon geld.”

Om jongeren op weg te helpen en te zorgen dat zij geen zaken missen, hebben het JongerenNetwerk en de gemeente Rheden een informatiepakket gemaakt. Het pakket bevat informatie over al het regelwerk waar jongeren vanaf hun 18e zelf verantwoordelijk voor zijn. Met de checklist kunnen zij gemakkelijk afvinken wat al gedaan is en wat nog moet. Er staan ook tips en persoonlijke verhalen in van andere jongeren.

Aan het verzamelen van alle informatie, het design en de ontwikkeling van dit pakket hebben meer dan 40 jongeren meegeholpen. Het JongerenNetwerk is een vrijwilligersnetwerk van jongeren tussen de 16 en 27 jaar met veel ervaring in de (jeugd)hulpverlening, bedoeld om jongeren in verschillende situaties te ondersteunen. Dat doen zij door ervaringen te delen; van jongeren, voor jongeren, door jongeren. Ook dit handige pakket is zo tot stand gekomen.

Op woensdag 19 januari overhandigde wethouder Marc Budel het eerste pakket aan drie jongeren uit de gemeente Rheden bij Buurthuis de Poort. Wessel, Deacan en Esmé moeten alle drie nog 18 worden en zijn enthousiast over het pakket. Waar zij aan denken bij 18 worden? “De zorgverzekering regelen en dat je veel zelf moet gaan betalen”, is het eerste wat zij antwoorden. “En mijn 18e verjaardag vieren natuurlijk,” voegt een van hen toe.

Alle jongeren die vorige jaar 18 zijn geworden of dit jaar hun 18e verjaardag vieren, krijgen het pakket in de brievenbus. Ook is het te vinden bij de bibliotheken en dorpshuizen en verkrijgbaar bij Incluzio en het JongerenNetwerk.