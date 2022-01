Ik vind: Op = Op

Een week geleden werden wij, inwoners van de gemeente Rheden, verrast met een waardebon van 70 euro. De gulle gever was, namens de gemeente, onze wethouder Klomberg. Het was de bedoeling dat de inwoners van de gemeente Rheden via een webshop een keuze kon maken tot aanschaf van energiebesparende producten. Hierbij werd ook aan gegeven dat het budget beperkt is. Vandaar de extra aankondiging van op = op.

Bij het invullen van dit formulier op 15 januari 2022 bleek al snel dat op=op sloeg op het budget van de te behandelen aanvragen. Kon toch niet waar zijn. Het formulier dat wij hadden gekregen was gedateerd 11 januari 2022. Op 15 januari wilde ik het aanvraagformulier invullen, wat toen al niet meer kon. Op 17 januari besloot ik telefonisch contact op te nemen met het nummer dat vermeld werd in het aanvraagformulier. De dame die mij telefonisch te woord stond bevestigde inderdaad dat niet het artikel waarvoor belangstelling naar uit ging, maar dat het aantal aanvragen de maatstaf was. Toen ik verbaasd opmerkte dat ik dit een vreemde gang van zaken vond, die sterk deed denken aan de provincie Groningen. Hier had men de inwoners van de provincie een subsidie in het vooruitzicht gesteld voor geleden schade als gevolg van gasboren. Een groot aantal mensen trof na een dag wachten hetzelfde lot als ons. Helaas, jammer voor het wachten in de kou, maar op=op. Je krijgt niks meer. Toen ik de dame dit vergelijk voorhield liet ze, waarschijnlijk uit ergernis aan haar kant, de telefoon vallen, want ons gesprek was meteen verbroken. Waarschijnlijk had ze vanmorgen al meerdere soortgelijke telefoontjes gehad.

In Groningen heeft men alsnog ingezien dat het op=op-beleid uiterst onredelijk is en misschien ziet onze wethouder dat ook nog in en kunnen wij alsnog onze waardebon te gelden maken

Gerard Boersen

Rheden