Ik vind: Nieuwjaarsviering met vreugdevuur

Mijn mening is dat het veel risico´s geeft om een vreugdevuur te maken midden in een woonbuurt en dat het gevaarlijk is dat er zoveel mensen bij zijn. Ten eerste is het lastig om met een grote groep mensen de nodige 1,5 meter afstand te houden. Ten tweede kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan met de mensen en het vuur. Verder vind ik ook dat het redelijk asociaal is, want de brandweer heeft twee keer moeten komen en was uiteindelijk genoodzaakt het vuur te blussen.

Mijn conclusie is dan ook dat de mensen die hiervoor verantwoordelijk waren meer hadden kunnen nadenken en rekening hadden kunnen houden met de gevaren.

I.T., Rheden (15)

Naam bij redactie bekend