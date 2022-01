Ik hark in Ellecom blikt terug

ELLECOM – Ik hark in Ellecom werkte ook dit najaar, samen met Ellecoms Belang en de gemeente Rheden, aan een schoon en natuurlijk Ellecom. De gemeente Rheden plaatste bladdepots. Ik Hark in Ellecom hielp inwoners bladeren te harken en voerde een opmerkelijke Ikbuurtmee! actie door in korte tijd meer dan 1000 euro op te halen voor de reparatie van een oude veegfiets. Deze veegfiets werd tussen 1955 en 1965 gebruikt om in Rheden bladeren op te ruimen. De gemeente Rheden heeft de fiets inmiddels gedoneerd aan Ik Hark in Ellecom. Het aantal vrijwilligers en mensen die bijdragen aan de fietsreparatie groeit snel.

In 2022 wil Ik hark in Ellcom vooral advies geven over natuurlijk tuinieren. Ook blijven de bewoners kritisch op het gebruik van bladblazers en ander gereedschap waarmee tuinen eruit zien alsof seizoenen niet bestaan en waaruit insecten, vogels, egels, eekhoorns wegvluchten naar een plek die veiliger is. Om de mening van de Ellecommers te peilen over de actie van dit jaar is er een enquête opgesteld. Deze is via de Facebookpagina van Ik Hark in Ellecom in te vullen.

www.facebook.com/ikharkinellecom