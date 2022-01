Huurders Veluwonen krijgen uitleg over energie besparen

REGIO – Huurders van Veluwonen in Loenen, Beekbergen, Klarenbeek, Hoenderloo, Lieren en Oosterhuizen krijgen 22 of 29 januari bezoek. Vrijwilligers van Loenen Energie gaan langs de deuren om uitleg te geven over energie besparen. Er is namelijk geld en hulp beschikbaar, speciaal voor huurders.

Jeroen Scholten, voorzitter van Energie Coöperatie Loenen: “Huurders kunnen veel zelf doen om energie te besparen in huis. En wij helpen hen daar graag bij. We hebben daarom de cadeaubon van 50 euro, waarmee gratis bijvoorbeeld LED-lampen of tochtstrips gekocht kunnen worden. De bon lag in december bij alle huurders in de brievenbus en kan nog ingewisseld worden. Doe dat snel want op is op. Hulp nodig of ben je de bon kwijt? Bel of mail dan Loenen Energie: info@ecloenen.nl of tel. 06-18981819.”

André Zeijseink, voorzitter van Loenen Energie zegt: “Eind januari kunnen huurders van ons een deur-bezoekje verwachten. Op zaterdag bellen we aan bij alle huurders om meer te vertellen over energie besparen. We geven dan ook het speciale Duurzaam Doeboek van de gemeente Apeldoorn. In dit boek staan veel tips en trucs om zelf werk te maken van verduurzamen. En wie hulp nodig heeft, kan ons altijd bellen of mailen. We werken natuurlijk corona-veilig.”

De gemeente Apeldoorn, Loenen energie en woningcorporatie Veluwonen helpen in 2021 en 2022 huurders bij het besparen van energie in hun huis. Het gaat om kleine maatregelen bij koop- en huurhuizen.

www.loenenenergie.nl

www.energiekapeldoorn.nl