Hulpdiensten snellen vrouw te water te hulp

BRUMMEN – De hulpdiensten zijn zondagmorgen 2 januari uitgerukt voor een vrouw die te water was geraakt. Dit gebeurde rond 11.30 uur aan de Hooimate in Brummen. Onder andere de brandweer en een traumahelikopter werden opgeroepen. De woordvoerder van de veiligheidsregio meldt dat de vrouw uit het water kon worden gehaald. De traumahelikopter hoefde niet meer te landen bij het incident voor medische assistentie. De vrouw is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.

Foto: Dennis van Bemmel / Persbureau Heitink