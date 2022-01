Hulp bij reizen met het OV

REGIO – Wie uitleg nodig heeft om te reizen met het openbaar vervoer, kan aansluiten bij één van de interactieve bijeenkomsten van de online OV-ambassadeurs. In een klein groepje legt een ambassadeur stapsgewijs uit hoe een OV-chipkaart kan worden aangevraagd e hoe deze wordt gebruikt in het openbaar vervoer. Er zijn bijeenkomsten gepland op donderdag 20 en maandag 24 januari, dinsdag 1 en woensdag 16 februari en dinsdag 15 maart. De bijeenkomsten beginnen om 13.30 uur en duren maximaal een uur. Aanmelden kan via ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl of tel. 038-4540130. Deelnemers ontvangen een inlogcode. Voor deelname aan deze bijeenkomst is telefoon, tablet of computer nodig met camera en microfoon. Mensen die niet precies weten hoe een inlogcode werkt, kunnen telefonisch op weg geholpen worden. Deelname aan deze bijeenkomsten is gratis. Hierna is er de mogelijkheid om een afspraak te maken met de OV-ambassadeur voor uitleg op het station en het maken van een proefreisje onder begeleiding. Hierbij betaalt de deelnemer zelf de reiskosten.

Ook is er een telefonisch spreekuur voor 55-plussers die vragen hebben over reizen met het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld over de OV-chipkaart, coronamaatregelen in het openbaar vervoer, abonnementen en kortingen. Beeld(bellen) kan van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur, op dinsdag en donderdag tussen 13.30 en 15.00 uur en op maandag en woensdag tussen 18.30 en 20.00 uur. Het nummer is tel. 038-3037010.

www.ervaarhetov.nl/ov-ambassadeur