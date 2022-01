Holocaust herdenking in Doesburg

DOESBURG – Het 4 en 5 mei Comité in Doesburg heeft op 27 januari stil gestaan bij de Holocaust herdenking. Op die dag in 1945 werd vernietigingskamp Auschwitz bevrijd. In 2005 stelden de Verenigde Naties 27 januari in als wereldwijde herdenkingsdag voor de slachtoffers van de Holocaust en andere genociden.

Tussen 1933 en 1945 zijn naar schatting zes miljoen Joden, honderdduizenden Sinti en Roma, homoseksuelen, gehandicapten, Jehova’s Getuigen en andere vervolgden omgebracht door de nazi’s. Van alle concentratie- en vernietigingskampen werden in Auschwitz de meeste mensen vermoord. Auschwitz is daardoor uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van onschuldige burgers. Van de 140.000 Joden die in 1940 in Nederland woonden, hebben er 102.000 de oorlog niet overleefd. Ook uit Doesburg zijn Joden gedeporteerd.

De leden van het 4 en 5 mei Comité hebben een bloemstuk geplaatst bij de voormalige synagoge. De voorzitter heeft hier een gedicht van Gerty Spies voorgedragen. Zij was een Duitse Jodin en overlevende van Theresienstadt. Daarna zijn er brandende kaarsen gezet bij alle struikelstenen in de stad, die liggen op de plek waar de Joden woonden die zijn gedeporteerd. Op deze struikelstenen staan naam, geboortejaar en tenslotte het jaar waarin en de plaats waar de Doesburger is vermoord.