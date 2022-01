Hoge Veluwe verwelkomt op oudejaarsdag de 500.000e bezoeker van het jaar

HOENDERLOO – Het Nationale Park De Hoge Veluwe heeft in 2021 haar doel behaald. Er was in de begroting uitgegaan van een bezoekersaantal van 500.000, een aantal dat op de laatste dag van het jaar werd bereikt.

Lang leek het doel van een half miljoen betalende bezoekers goed haalbaar, maar de recente verzwaring van de coronamaatregelen gooide roet in het eten. Onder andere door tijdens de verlengde kerstvakantie kinderen voor half geld toegang tot het Park te bieden en door afhaallocaties van de horeca geopend te houden wist het Park alsnog, alhoewel met hakken over de sloot, haar doel te behalen.

De familie Krabbenborg uit Lent werd bij ingang Otterlo feestelijk onthaald door Joost Kemp, plaatsvervangend hoofd Bezoekersmanagement van het Park. Namens het Park werd hen een presentje uit de Parkwinkel en een wildmenu to-go uit het Parkrestaurant aangeboden.

Maatregelen

Tot en met 2019 vonden jaarlijks ruim 600.000 bezoekers hun weg naar het Park. Door de maatregelen die sinds maart 2020 steeds in meer of mindere mate van kracht zijn geweest moesten de begrote bezoekersaantallen in 2020 en 2021 naar beneden worden bijgesteld. Onder andere het Jachthuis Sint Hubertus en het Kröller-Müller Museum, gelegen in het Park, moesten een ruim deel van de tijd hun deuren sluiten. Ook konden grotere evenementen, zoals de jaarlijkse Hoge Veluwe Loop, al twee jaar op rij niet doorgaan. Zodoende wisten in 2020 slechts zo’n 450.000 betalende bezoekers het Park te vinden.

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is voor haar voortbestaan vrijwel geheel afhankelijk van betalende bezoekers. Dankzij de nu ruim 500.000 bezoekers in 2021 wordt het Park in staat gesteld om de 5.400 hectare aan natuur en bijzondere landschappen met de daarbij behorende zeldzame fauna en flora te beheren en beschermen. Daarnaast blijft het Park innoveren op het gebied van goede recreatieve voorzieningen en een aantrekkelijk aanbod van evenementen en activiteiten.

Ecologie en economie

Het Nationale Park De Hoge Veluwe is het grootste aaneengesloten actief beheerde natuurgebied in particulier bezit in Nederland en voert een grotendeels (90 procent) subsidieonafhankelijke exploitatie. Het Park bestaat uit 5.400 hectare bos, heide, vennen en stuifzand. Er is een grote diversiteit aan planten- en diersoorten en het Park herbergt uiterst zeldzame Rode Lijst-soorten. Samen met het Jachthuis Sint Hubertus, het natuurmuseum Museonder, het Kröller-Müller Museum en de beeldentuin vormt het Park een unieke en (inter)nationaal befaamde combinatie van natuur, kunst en architectuur.

De kwaliteit van de Parkbeleving wordt gedragen door de aanwezige landschappen en natuur. Andersom geldt dat de bijzondere natuur juist in stand gehouden kan worden met de inkomsten uit het bezoek. Het Park werkt daarom al jaren op basis van een goede balans tussen ecologie en economie, waarbij een heldere zonering van groot belang is. De zonering is gebaseerd op de belangrijkste natuurwaarden. Het overgrote deel van het Park valt onder de rustige zone, waar bezoekers het landschap kunnen ervaren met ongestoorde vergezichten. Het gebied rondom het centrum met het ondergronds museum Museonder en het Park Paviljoen met restaurant en Parkwinkel en het midden in het Park gelegen Kröller-Müller Museum is veruit het drukst. Wandelingen en activiteiten starten hier.

Door wegen af te waarderen en bezoekers te concentreren in het centrum blijft de rust gewaarborgd en vindt er minder verstoring plaats in de rustige zones. Daarnaast worden het bos en de open landschappen regulier onderhouden met als doel de biodiversiteit te verbeteren.