Hoe een goedbedoelde appel koe Petita fataal werd

EERBEEK – Gooi alsjeblieft geen voer voor de dieren over het hek. Die oproep doen de medewerkers van dorpsboerderij de Kiboe in Eerbeek. Koe Petita overleed op Eerste Kerstdag nadat een appel klem kwam te zitten in haar slokdarm.

Het was de morgen van Eerste Kerstdag, de vrijwilligers van de Kiboe kwamen langs om alle dieren te verzorgen. “Ik heb zelf de grote dieren hun hooi gegeven”, vertelt beheerder Frederike van Nieuwenhuizen. “Koe Petita stond er al op te wachten en begon direct lekker op het hooi te kauwen.” De vrijwilligers gaan naar binnen voor een kop koffie en als Frederike even later terug komt, ziet ze onmiddellijk dat het niet goed gaat met Petita. “Ze stond enorm te schuimbekken en had een opgeblazen buik. Ik heb meteen de dierenarts gebeld.”

De dierenarts zag al gauw dat het ging om een slokdarmverstopping. “Er zat iets klem in de slokdarm en met een sonde heeft de arts geprobeerd dat los te krijgen”, vertelt Frederike geëmotioneerd. “Na een poosje werd wel duidelijk dat het om een appel ging die vast zat, omdat er kleine stukjes van los kwamen. De dierenarts heeft alles geprobeerd om die appel los te krijgen of kapot te maken, maar dat lukte maar niet. Een operatie aan de slokdarm is bij een herkauwer helaas geen optie. Na misschien wel een uur hebben we moeten besluiten Petita in te laten slapen.” Ze was een gezonde koe van nog maar 7 jaar, bovendien van het zeldzame Dahomey-ras.

Die appel, die heeft Petita niet van haar verzorgers gekregen. “Koeien eten hooi, geen appels”, zegt Frederike. “Hij moet die dag of de dag daarvoor over het hek zijn gegooid. Deze appel was vast goed bedoeld, als iets lekkers voor de koe, daar ben ik zeker van. We nemen het ook niemand kwalijk, maar je ziet hoe slecht zoiets af kan lopen. Ik denk dat het ook meespeelde dat het die nacht flink gevroren had en de appel gewoon te hard was geworden voor Petita om klein te krijgen”, vertelt Frederike.

Ze doet dan ook een dringende oproep aan iedereen om niet zelf de dieren te gaan voeren. “Koeien eten hooi, geen appels. We zijn echt wel blij met groente, fruit en brood voor onze dieren, maar geeft u dat dan af bij het hek. Dan snijden wij het in stukken en verdelen het onder de dieren waar het goed voor is”, besluit Frederike.

Hoe groot het verdriet ook is, het doet de medewerkers van Kiboe goed te zien hoeveel medeleven zij krijgen uit de buurt. De reacties op Facebook stromen binnen en er zijn zelfs al spontane donaties gedaan om de dierenartskosten te betalen.