Hele dag voetbalplezier bij Sportclub Brummen

BRUMMEN – In verband met de coronamaatregelen werd er door activiteitencommissie van Sportclub Brummen een alternatief voor het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi gezocht. Op vrijdag 7 januari werd voor het eerst een Nieuwjaarstoernooi op het kunstgrasveld gehouden. Onderling werden er per leeftijdscategorie wedstrijden gespeeld, verdeeld over de hele dag. Om 9.00 uur mochten de jongens en meisjes van de O7/O8 aftrappen. En om 17.00 uur werd de dag door de oudste jeugd afgesloten. Er werd genoten van warme chocolademelk tot een lekkere warme kipcorn onder de overkapping. Per leeftijdscategorie was er een winnaar.