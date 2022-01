Haken en breien voor Gambia

LOENEN – Voor de coronasluiting van het ontmoetingscentrum De Bruisbeek was er om de twee weken een haak- en breicafé. Zo’n twintig dames uit Loenen en Eerbeek kwamen bij elkaar om onder leiding van Ria Blom-Paalman leuke en vooral nuttige breiwerkjes te maken. Tijdens het breicafé werd er veel gemaakt, maar ook thuis gingen de dames aan de slag.

Aan het eind van ieder kwartaal worden de haak- en en breiwerkjes van de vrijwilligers uit Loenen en Eerbeek door Gerry van den Beld naar Aty en Ton in Duiven gebracht. Zij zorgen ervoor dat de spullen naar Gambia worden gestuurd.

Ondanks de coronatijd is er weer veel gemaakt. Terugkijkend op het afgelopen jaar, leek het De Bruisbeek aardig om de productie mede te delen. In 2021 zijn veel spullen afgeleverd om de baby’s in Gambia warm te houden. Er zijn onder meer 179 dekentjes, 355 mutsjes, 57 paar sokjes, 518 setjes van muts en sokjes, 23 dekentjes met sokjes en mutsjes, 106 slaapzakken, 39 slaapzakken met mutsjes en sokjes en nog 46 andere breiwerkjes gemaakt. Een prachtig resultaat, waar het echtpaar in Duiven, maar vooral de arme kinderen in Gambia, erg blij mee zijn.